Tra i giocatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, soltanto Martene Jeremyhanno fornito più assist di Filip, con entrambi che vantano cinque assist a testa, mentre Kostic ne conta quattro. La statistica sottolinea la versatilità e l'importanza di Kostic nel contribuire alla fase offensiva della sua squadra, nonostante la mancanza di reti personali. Il suo ruolo di fornitore chiave di assist dimostra l'influenza significativa che ha nel creare opportunità per i compagni di squadra, aggiungendo valore alla sua presenza sul campo anche senza segnature personali.