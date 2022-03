di Marco Amato

Il silenzio spezzato dalle urla delle due panchine, i seggiolini vuoti che sarebbero diventati una triste abitudine. “Il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti”, diceva Arrigo Sacchi. Il calcio fa parte, a pieno titolo, della cultura italiana e può aiutare a raccontare la storia di questo paese. Le immagini dell’8 marzo 2020 sono impresse a fuoco nella mente dei tifosi bianconeri, e di tutti gli appassionati di questo sport. Era la prima giornata di campionato giocata a porte chiuse, misura resasi necessaria dall’emergenza pandemica. In un Allianz Stadium spettrale, la Juventus accoglieva l’Inter per il Derby d’Italia, un passaggio importante per la squadra di Sarri, che poi avrebbe vinto il campionato. Gli highlights di quella giornata, sono due: lo stadio deserto, e il gol di Dybala.



Oggi, l’emergenza pandemica non è più emergenza, quanto una triste costante. Dal punto di vista sanitario, la situazione è migliorata e, questo, ha permesso alle autorità di riaprire gli impianti sportivi, seppur in maniera limitata. Nell’ultimo match di campionato contro lo Spezia, tanti i tifosi sugli spalti, che si sono fatti sentire e hanno sostenuto la squadra di Allegri. Prima del fischio d’inizio, sui maxischermi, il messaggio: “Peace stop war”, un’altra emergenza, la guerra in Ucraina, che in qualche modo interseca il calcio.



Immagini, quindi, che mostrano come il calcio cambi e si adatti a quello che gli succede intorno, di come ne sia influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, essendo un fenomeno umano. Come dicevamo all’inizio, però, gli highlights di quell’8 marzo 2020 sono due, e qui torniamo al campo. La seconda è il gol di Paulo Dybala, uno dei più belli segnati in bianconero, quasi un messaggio a tutto l’ambiente: lo step per diventare leader della squadra, al centro del progetto. Anche in questo caso, i due anni trascorsi fanno tutta la differenza del mondo. Il numero 10 bianconero è protagonista di una telenovela di cui non si vede fine, quella legata al suo rinnovo di contratto. Nei prossimi giorni l’ennesimo incontro tra la dirigenza bianconera e Antun, l’agente del calciatore; esiti incerti, con l’Inter che alla finestra osserva particolarmente interessata. Cose importanti e meno importanti che si mescolano, si ibridano e regalano sentimenti contrastanti, luci e ombre. L’unica costante è il calcio, e le emozioni che questo sport regala ai suoi appassionati.