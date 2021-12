La partita è Palermo-Juventus, l'assist è di, il gol è di. Il 'Gol of the day' scelto dalla Juventus è quello dell'esterno svizzero, segnato 9 anni fa: era il 9 dicembre 2012, la rete di Lichtsteiner è decisiva per lo 0-1 finale ottenuto dai bianconeri al 'Renzo Barbera'. Splendito l'assist del montenegrino, di tacco, a premiare l'inserimento del compagno.Era la 16^ giornata del campionato di Serie A: grazie a quei tre punti la squadra di Conte era riuscita a mantenere l'distante quattro punti. A fine stagione la Juventus sarà campione d'Italia, i neroazzurri chiuderanno addirittura alcon 54 punti, 33 in meno della capolista.