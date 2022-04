Una smorfia di dolore impossibile da nascondere e poi, lentamente e zoppicando, appoggiandosi ai sostegni, fino all’entrata del JMedical. Questo l’arrivo ieri mattina, alla clinica della Juventus, di Manuel Locatelli. Immagini che non invitavano certo all’ottimismo; in seguito le parole dello stesso calciatore, ai tifosi accorsi: “Sicuro, almeno 20 giorni”, con il comunicato ufficiale a conferma: “Lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. 4 settimane di stop”.



Quattro settimane di stop che, nel calendario di fine stagione della Juventus, si traducono con un ipotetico ritorno per Genoa-Juve dell’8 maggio, terzultima giornata di campionato. Come sottolinea Gazzetta, però, basterebbe un leggero ritardo nella tabella di recupero, per restringere ulteriormente i margini per il rientro in campo e dichiarare terminata anzitempo la stagione di Manuel Locatelli.