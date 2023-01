. La striscia positiva e i clean sheet solo un’illusione, eppure i segnali c’erano. Svanita la solidità difensiva, senza episodi fortunati, le crepe si aprono e minano le fondamenta, mostrano le fragilità di una squadra che, tutto sommato, è sempre la stessa.abbiamo voluto illuderci e messo i paraocchi ma, ancora, i segnali c’erano, basti pensare alle ultime due partite contro Cremonese e Udinese. Non cambia nulla, non è cambiato nulla: questa Juve non solo non può lottare per lo scudetto ma deve pensare a guardarsi alle spalle, puntellare il quarto posto, obiettivo minimo – probabilmente massimo -, di questa stagione.A fare ancora più male, oltre il risultato pesantissimo, sono le parole di Lucianonel post partita. Arrivano come una certificazione di qualcosa che già da tempo raccontiamo, ma come spesso accade quando a dirlo sono gli altri fa più male ed è più difficile da accettare. “”. Un missile, detto a bassa voce, passato quasi in sordina, ma è un messaggio potentissimo, soprattutto perché è vero.. Al Maradona si è vista una big e una provinciale, ma questa volta i ruoli erano invertiti rispetto al solito. Fa male, sì. Ma l’ultima stagione e mezzo dimostra che se si continua così nulla cambia, al di là delle illusioni.