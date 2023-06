La Juve può incassare una cifra molto importante se cedesse molti dei giovani che si sono messi in mostra. Tra questi, Soulé e Iling Junior, per cui il club valuta anche un addio a titolo definitivo se arrivassero offerte intorno ai 20 milioni di euro. C'è poi Filippo Ranocchia, cercato dall'Empoli e Nicolussi Caviglia, su cui la Salernitana potrebbe investire dopo aver scelto di non riscattarlo cercando uno "sconto" rispetto agli 8 milioni. Diversa la situazione di Miretti, che piace a tanti club in Serie A ma che la Juve non vorrebbe cedere a titolo definitivo.