Dal sito ufficiale della Juve."Sono state giornate molto intense e, di conseguenza, ricche di soddisfazione per loquelle che sono coincise con il periodo delle festività natalizie. Sì, perchè il Museo bianconero dal 19 dicembre scorso a domenica 8 gennaio 2023 è stato letteralmente preso d'assalto dache non hanno potuto fare a meno di vedere da vicino le sue straordinarie sale ricche di storia. D'altronde quale occasione migliore per regalare o regalarsi una visita allo Juventus Museum in un periodo di festa e di riposo come quello che abbiamo appena trascorso?E il risultato in termini di numeri, come anticipato, è stato semplicemente straordinario.Andando più nel dettaglio:. Di questi, 6.795 hanno scelto di emozionarsi anche con l'Allianz Stadium Tour. Numeri strepitosi che hanno permesso al Club di registrare unnello stesso periodo.Un altro dato eccezionale, poi, è arrivato dalla sola giornata di sabato 7 gennaio, il giorno del primo match casalingo del nuovo anno. Sono stati 3.322 i visitatori, così tanti da rendere questo giorno il secondo "più ricco" di sempre per numero di ingressi tra Juventus Museum e Allianz Stadium".