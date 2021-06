Tutto in via di definizione. La Juventus sta chiudendo in queste ore la cessione in prestito di Marco Olivieri: l'attaccante, cresciuto nel vivaio bianconero, andrà al Lecce. Nella scorsa stagione, Olivieri ha giocato a Empoli, dove ha conquistato una splendida promozione in A, condita anche dai suoi 6 gol e da un assit in 31 partite stagionali. Olivieri lascerà dunque i bianconeri ancora in maniera 'temporanea': un anno per prendersi il Lecce e provare a replicare il campionato appena svolto in Toscana.