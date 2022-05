Come racconta Gazzetta, ok i giovani, di cui la Juventus è ben provvista (non solo Vlahovic, pure Chiesa, De Ligt, Locatelli) ma per tornare a vincere subito servono giocatori d’esperienza, di qualità e con un pedigree internazionale per alzare il livello della rosa bianconera. Il cambiamento sarà profondo, perché diversi giocatori di peso hanno già detto addio (Chiellini, Dybala, Bernardeschi) e altri (Morata) potrebbero farlo a breve.