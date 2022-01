Nel giorno in cui i riflettori bianconeri sono nuovamente puntati su Dusan Vlahovic ( QUI ), emerge un altro possibile colpo per i bianconeri... a centrocampo. La Juve ha necessità di garantire forze fresche nel settore mediano, regalando ad Allegri un profilo in linea con le sue richieste, ma deve rispettare alcuni parametri: basso costo, prospettiva, occasione. Denisè tutto questo e potrebbe essere, numericamente almeno, il sostituto di Arthur. Serve un'uscita, oltre a quella di Ramsey, per chiudere il colpo.- I contatti continuano sull'asse Londra, Torino e Moenchengladbach, dove si devono incastrare diverse trattative. Quella che porta Arthur all'Arsenal, per cui ancora un accordo non c'è, e quella che porterebbe lo svizzero a Torino. La Juve ha l’ok del Gladbach, scrive Tuttosport, ma anche il Bayern Monaco è in pressing. Il ds bianconero Federico Cherubini non può stringere con il Borussia per il 25enne Nazionale svizzero con il contratto a scadenza a giugno finché non avrà chiuso per il brasiliano e allo stesso modo non potrà lasciar partire Arthur senza un sostituto sicuro. Ecco perché sono ore di attesa alla Continassa, dove la Juventus ha già risposto “no, grazie” all’ipotesi di prestito semestrale per il sogno di Arteta.Come sottolinea Tuttosport, "c’è già una intesa di massima Juventus-Borussia Monchengladbach sulla base di un indennizzo in parte sotto forma di bonus. I tedeschi, in ottimi rapporti con i bianconeri, spingono per la soluzione immediata: cioè lo svizzero a Torino entro la fine del mese. Il ragionamento è semplice: meglio incassare qualcosina ora che perdere il giocatore gratis tra poco piu di cinque mesi". La Juventus è una pista che intriga parecchio anche Zakaria, ma non è l’unica, se la “partita” slittasse all’estate le difficoltà aumenterebbero e il Bayern Monaco diventerebbe favorito.