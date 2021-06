Ormai non è un mistero: la Juventus vuole fare cassa e cosa c'è di meglio di provare a piazzare un giocatore che non ha più tanta voglia di restare. Parliamo di Merih Demiral, che non vuole restare a fare il quarto difensore. E dunque la Juve ha individuato in lui uno dei profili principali nel mercato in uscita.



LA SITUAZIONE - Chiellini, Bonucci e De Ligt restano a disposizione di Allegri per la prossima stagione, Demiral preferisce allora cambiare aria e andare dove può seriamente giocarsi delle chance da titolare nelle rotazioni. Tutto molto bello, ma il direttore sportivo juventino Federico Cherubini ha le idee molto chiare: il prezzo è 40 milioni di euro. Niente cessioni facili e formule troppo creative.



CHI SE LO COMPRA? - A confermare tutto questo è Calciomercato.com. Prima dell'Europeo erano arrivati molti sondaggi, con l'Everton in pole position. Poi si sono aggiunte Roma e Atalanta. Ma per ora nulla che sia in fase avanzata. L'estate è lunga e la Juve vuole che si giochi secondo le proprie regole.