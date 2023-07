La Juventus si sta preparando per la nuova stagione e ha scelto Los Angeles come base per la Tournée estiva, dove sta disputando amichevoli prestigiose contro altre grandi squadre. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insieme all'allenatore Massimiliano Allegri, sta prendendo decisioni cruciali riguardo al calciomercato e al futuro dei giocatori in bilico.Nonostante l'alto costo dell'acquisto, circa 80 milioni di euro, il giocatore non ha ancora brillato come ci si aspettava, a causa di problemi legati agli infortuni.Ora, per Dusan, si prospettano due opzioni decisive per la sua carriera:. La parola finale spetterà al calciatore stesso, e la Juventus sta monitorando la situazione per capire se ci siano club disposti a investire la cifra richiesta per la sua cessione. Per cedere Vlahovic, la Juventus richiede una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro, e non sembra disposta a scendere a compromessi sulla valutazione del giocatore. Al momento, il mercato degli attaccanti è bloccato e nessun club sembra pronto a fare un'offerta immediata per Vlahovic.. Nel frattempo, David potrebbe essere considerato il candidato principale per sostituire Vlahovic nel ruolo d'attacco.