Anche oggi, la Juve ha chiuso la seduta d'allenamento con una partitella in spazi stretti. A rivelarlo è stato il comunicato apparso sul sito ufficiale della società: "Dopo i test iniziali, Chiellini e compagni hanno svolto un lavoro tattico diviso per reparti, per poi concludere l’allenamento con una partitella in spazi stretti. Per domani è previsto un allenamento mattutino", si legge infatti su Juventus.com. Ma come mai ogni giorno, soprattutto sui social, vediamo qualche bianconero festeggiare per la partita vinta? Questa è una 'tradizione' sarrista che si ripete in ogni sua avventura. La partitella - rigorosamente in spazi stretti - serve ad aumentare il ritmo e la qualità del giropalla. Non solo: è un toccasana per scaricare la pesantezza della parte atletica.