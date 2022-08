Nella giornata di oggi è ritornata in campo la Juventus per proseguire la sua preparazione all'esordio in Serie A previsto contro il Sassuolo nella giornata di ferragosto. I bianconeri hanno risposto agli ordini di Massimiliano Allegri allo Juventus Training Center della Continassa. Videocamera speciale quella che riprende Angel Di Maria e Dusan Vlahovic che incantano in allenamento con numeri da urlo. Di seguito il video.