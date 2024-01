La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Chi non è sceso in campo è Timothyperchè leggermente influenzato. Tuttavia, c'è stato un ospite speciale tra le mura dello Juventus Training Center. Si tratta diWeah, padre di Timothy ed ex calciatore. Già avvistato in tribuna in precedenza ad osservare il figlio durante Juventus-Empoli con una sciarpa della Juventus al collo, in mattinata è stato ospite del centro di allenamento bianconero. Di seguito il video pubblicato dalla Vecchia Signora sui propri canali ufficiali.