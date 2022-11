Stasera il difensore e centrocampista dell'Giorgiopotrebbe avere un'altra grossa chance per mettersi in mostra grazie all'amichevole che l'Italia in programma contro l'Austria alle 20.45. Il difensore è stato accostato anche alla. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però l'Atalanta ha già deciso di non cederlo nel mercato di gennaio.