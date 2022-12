Nuovoin casa. Quest'oggi, venerdì 2 dicembre, il CDA della Juventus - continua a esercitare in attesa della ricostruzione, fissata per il 18 gennaio - si è riunito da remoto per presentare la bozza di bilancio con le modifiche chieste dalla Consob.Nonostante fosse appunto in via telematica, alcuni consiglieri si sono affacciati in zona Continassa, partecipando in prima persona al CDA (programmato), il primo dalle dimissioni del Consiglio in blocco e soprattutto dall'addio di Andrea Agnelli. La riunione è iniziata verso le 15. In attesa di ulteriori novità, è stata intanto confermata l'Assemblea degli azionisti prevista per il 27 dicembre: sarà il luogo e il tempo in cui sarà approvato il bilancio.