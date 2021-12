La Juventus si ritrova oggi alla Continassa per preparare la sfida contro il Napoli, in programma il 6 gennaio. E mentreritrova, entrambi negativizzatisi, Allegri incrocia le dita. La variante Omicron si è diffusa a grande velocità in tutto il mondo e parecchi giocatori bianconeri hanno trascorso le vacanze in luoghi in cui si sono registrati dei focolai.in testa. Lo riporta Tuttosport.sono quattro dei calciatori che hanno scelto Dubai per trascorrere il Natale. I primi due, entrambi del Real Madrid, sono risultati positivi al rientro in Spagna e sono stati messi in quarantena. Paquetà e Mbabu, invece, sono addirittura rimasti bloccati a Dubai, dove dovranno osservare una quarantena di 10 giorni.- Ma chi sono i calciatori della Juventus che sono passati da Dubai? Si tratta di, convocato per ritirare il premio di miglior difensore dell’anno al Globe Soccer Awards, ma anche di(con la moglie Alice Campello e i tre figli), di(con la fidanzata Annekee Molenaar) e di(con la compagna Eldina Ahmic).A Dubai non c'erano solamente i giocatori della Juventus a rappresentare la Serie A, ma anchedell'Inter,del Napoli,della Roma edel Milan.