Oggi torna. Il fuoriclasse portoghese è atteso a Torino in queste ore: domani arriverà il primo allenamento della nuova stagione juventina. Torna e lo fa per restare, come confermato dadopo la vittoria nella prima amichevole stagionale con il Cesena. Ronaldo e la Juve, verosimilmente, rimarranno ancora un anno, uno in più.Come racconta Gazzetta, l'unico scenario in cui Ronaldo potrebbe andar via dalla Juventus sarebbe questo: se portasse nel prossimo mese un'offerta "XXL dall'estero". Tutto potrebbe essere riconsiderato, ma tutto è altamente improbabile visti con gli occhi di oggi: è di fatto impossibile che qualcuno gli proponga un contratto così importante come quello firmato nel 2018 dalla Juventus. Resta da chiarire l'enigma ruolo, dentro e fuori dal campo. Secondo Gazzetta, Allegri e CR7 presto si parleranno, riprendendo antichi discorsi. Allegri sa che il 7 alla Juve ha avuto un trattamento, non solo economico, diverso dai compagni, come forse è logico per una superstar da 317 milioni di follower su Instagram e quasi 800 gol in carriera. C’è da capire quali siano le regole di Max per la vita comune e quali le decisioni condivise sulla posizione.