Gonzalo Higuain tornerà a Torino oggi. I dubbi sono stati sciolti nelle scorse ore, con il Pipita che ha preso un volo che lo riporterà dall’Argentina in Italia, pronto per la sua quarantena di 14 giorni, prima di ritrovare i compagni sui campi della Continassa. La partenza con un aereo da Buenos Aires per essere a Torino già oggi, presumibilmente in serata, dopo qualche scalo. Poi la quarantena obbligatoria, per chiudere questo periodo lontano da Torino. La Juve ha giustificato il rientro non celere del giocatore per via delle difficili condizioni di salute della madre.