Secondo quanto riporta Sky Sport, i calciatori della Juventus si sottoporranno oggi a tampone per scongiurare il contagio da coronavirus. Dybala, Matuidi e Rugani sono guariti ormai da diverse settimane e come riportato in mattinata da Tuttosport, non hanno avuto altri problemi in seguito alla malattia contratta lo scorso marzo. La convocazione di oggi alla Continassa è per le 16.30 in campo, su Ilbianconero.com le immagini dell'arrivo delle squadre al centro tecnico.