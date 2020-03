Squadre al lavoro? No, non tutte. Il coronavirus ha bloccato non solo il calcio italiano, ma anche il normale svolgimento degli allenamenti. Tante squadre non sono scese in campi per le sedute di routine e non lo faranno nei prossimi giorni, come Milan, Lazio, Fiorentina e Cagliari, giusto per citarne alcune. In altri casi però, altri club sudano sui campi di allenamento per preparare le sfide europee. Una di queste è la Juventus, che dovrà affrontare settimana prossima il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. La squadra di Sarri ieri era alla Continassa e ugualmente dovrebbe farlo oggi, con un Cristiano Ronaldo in più che, come riporta la Gazzetta dello Sport, aveva un giorno di permesso per volare in Portogallo per fare visita alla madre Dolores, recentemente colpita da un ictus.