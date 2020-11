1









Buffon, Pinsoglio, Khedira. Ecco chi sarà a totale disposizione di Andrea Pirlo questo pomeriggio, quando la Juve si ritroverà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore. E allora, riecco i bianconeri, privi però di 21 giocatori: sono 15, i calciatori con le nazionali. Poi i 6 'infortunati', tra cui De Ligt e Alex Sandro che proveranno a rimettere subito la condizione giusta nel motore.



IN INFERMERIA - L'olandese è di fatto guarito: si attendeva l'okay dell'ortopedico per tornare ad allenarsi al completo con il gruppo, e la data limite era stata fissata per il 10 novembre. Ergo, non ci sono più problemi per il difensore centrale, che sarà un 'nuovo acquisto' decisamente gradito per Andrea Pirlo. A proposito del mister: aspetta notizie. Soprattutto sulle situazioni al limite, tipo quella di Chiesa: nel weekend la decisione sull'eventuale partenza verso Coverciano. La speranza finale, comunque, è che tornino tutti integri da questo tour de force internazionale. Non come Rabiot.



SITUAZIONE RABIOT - Adrien resterà in nazionale nonostante l'infortunio: ieri non ha giocato l'amichevole con la Finlandia per un fastidio muscolare. Non sono emerse criticità nelle prime analisi cliniche: staff medico bianconero in stretto contatto con i colleghi dei Bleus. Intanto, oggi si riparte. In pochi. E in attesa. Da giovedì prossimo, il gruppo ritroverà tutti gli effettivi.