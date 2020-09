Andrea Pinamonti è circolato anche in orbita Juventus, impegnata non solo nella ricerca dell’attaccante principe (Suarez in pole), ma anche a riempire il quarto slot nel parco attaccanti, assenza che ha pesato in più di un momento della stagione passata. Come riporta Calciomercato.com, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, si è recato nella sede dell’Inter per discutere del futuro dell’attaccante, che il Grifone ha acquistato per 18 milioni di euro concordando un gentleman agreement con i nerazzurri per un suo possibile riacquisto a 20 milioni.