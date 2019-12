Oggi Cristiano Ronaldo può vincere il premio come miglior calciatore al Globe Soccer Award di Dubai. Il portoghese è il favorito per la vittoria finale davanti all'attaccante del Barcellona e suo eterno rivale Leo Messi. Cristiano ha già vinto il premio in cinque occasioni mentre Messi solamente una volta. Oggi per CR7 può arrivare il sesto riconoscimento in carriera. Il favorito è sempre lui.