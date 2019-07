La Juventus riprende ad allenarsi oggi alla Continassa. Rispetto all'inizio del ritiro ci saranno anche Luca Pellegrini, Moise Kean (in attesa del trasferimento all'Everton), Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado che sosterranno le visite mediche al J Medical prima di aggregarsi al gruppo. Ancora out Giorgio Chiellini che dovrebbe recuperare in tempo per la prima di campionato. Maurizio Sarri avrà dieci giorni di tempo per lavorare con il gruppo quasi al completo. Il 10 agosto ci sarà l'amichevole contro l'Atletico Madrid ed il 14 la classica sgambata in famiglia a Villar Perosa.