Laè tornata oggi, 7 agosto, aldella, con tutti i giocatori pronti a iniziare la preparazione per la nuova stagione. Dopo una breve pausa estiva, i bianconeri sono ora pronti a mettersi al lavoro per affrontare le sfide che li attendono.Il primo appuntamento importante è fissato per il giorno 9 agosto, quando la squadra terrà un allenamento aperto. I tifosi avranno l'opportunità di vedere da vicino i propri beniamini in azione e fare il tifo per loro mentre si preparano per la stagione imminente.Successivamente, la Juventus si preparerà per un'amichevole contro Cesena, fissata per il 12 agosto. Questa sarà una buona occasione per testare la forma fisica e le tattiche in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.