OGGI ALLE 15:00 A CASA CON LA JUVE!



In diretta web @10_Smarti e @DanieleRugani ospiti di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.



Twittate subito le vostre domande, hashtag #ACasaConLaJuve!



LIVE su https://t.co/xExhfR79fp e https://t.co/PmmRzrcEtP pic.twitter.com/F4bbQrxKY8 — JuventusFC (@juventusfc) March 16, 2020

Daniele Rugani in diretta. Il difensore bianconero parlerà a Juventus TV oggi alle ore 15 in collegamento con il giornalista del canale ufficiale della società Enrico Zambruno.In collegamento anche la centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci. Appuntamento alle ore 15 qui su Ilbianconero.com che seguirà in diretta le parole del difensore della Juve attualmente in isolamento per aver contratto il coronavirus e quelle di Rosucci. Non mancate.