E' una giornata importante, quasi fondamentale in casa Juve. No, non c'entrano inchieste, sentenze e nemmeno tocca poi così direttamente il campo. Oggi, nell'amichevole programmata con la Next Gen, la Juventus capirà esattamente quanto possano dare Dusane Paulalla causa. E sin da subito.Salvo complicazioni, sia il serbo che il francese saranno convocati per la prossima sfida dei bianconeri, in casa contro il Monza. E sarà una prima volta per Paul, che aspetta da tempo l'occasione per recuperare il tempo perduto post infortunio e (soprattutto) dopo la decisione di non operarsi immediatamente. Per questo, ecco, saranno fondamentali le sensazioni e sarà importante capire come stanno entrambi. Anche Vlahovic non è felice degli ultimi sviluppi della sua pubalgia, dopo aver immaginato che fosse tutto finito alla fine della scorsa stagione. Un altro po', un altro test, e sapremo: anche Pogba e Vlahovic vogliono rilanciare questa nuova Juventus.