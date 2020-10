Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, edizione Torino, Cristiano Ronaldo aspetta un tampone negativo per riprendere le normali attività, lasciando così l'isolamento che sta vivendo in casa. Nel tampone effettuato due giorni fa, di cui ieri si è avuto risultato, Cristiano era ancora positivo. Dunque, quasi impossibile che ci possa essere questa sera con il Verona. Ne farà ancora un altro oggi, Ronaldo: un nuovo test a 24 ore dalla sfida al Verona per capire se potrà subito integrarsi con il gruppo squadra sin da subito. Al momento, serve infatti una sola negatività per riprendere l'attività sportiva.