Una giornata importante, in. Il motivo? Oggi il consiglio d'amministrazione della società si riunisce: al centro della discussione, l'approvazione dellaL'incontro era stato infatti già rinviato, e per un motivo preciso: occorreva consentire il completamento dell'esame degli atti depositati il 27 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Torino. Cosa succede, nello specifico, nell'incontro di oggi? Semplicemente si provvederà con l'approvazione della Semestrale.L'ultima approvazione di bilancio, da parte però dell'Assemblea degli Azionisti, era datata 27 dicembre 2022, con un rosso di oltre 238 milioni di euro. La stessa assemblea si è riunita anche il 18 gennaio, mentre quella di domani è la prima riunione legata al bilancio del nuovo Consiglio d'Amministrazione, formatosi alla fine del 2022 in seguito alle dimissioni in toto del vecchio nel novembre scorso. Oltre al Presidente Gianluca Ferrero e all'Amministratore Delegato Scanavino, saranno presenti: Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello.