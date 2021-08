La Juventus è rientrata nella notte dalla trasferta di Barcellona dove ieri sera all’Estadi “Johan Cruyff” ha affrontato in amichevole i blaugrana, nel match valevole per il 56° Trofeo Gamper.Prima, però, la Juve sarà attesa da un ultimo appuntamento amichevole che servirà come ulteriore test in vista dell’inizio del campionato. Sabato sera, alle ore 20.30, l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte ai tifosi per un match che sarà un anticipo della nuova stagione.Da Juventus.com