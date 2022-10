Pochi minuti di gioco, uno scatto e la coscia che tira. Il richiamo alla panchina e la sostituzione immediata. Purtroppo, scene già viste: Angelsi ferma di nuovo ai box, dopo, per un problema muscolare. Per conoscere nel dettaglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, le visite strumentali a cui il Fideo si sottopone oggi.10:00 - Di Maria é arrivato al JMedical. I tifosi chiedono: "come stai?", la risposta del Fideo: "sto bene".10:30 - Visite effettuate, Di Maria lascia il JMedical. Adesso si aspetta il comunciato ufficiale del club