Passaggio previsto al JMedical, questa mattina, per Arek, dopo il problema al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare la Juve in dieci.Saranno gli esami strumentali a definire i tempi di recupero per l'attaccante polacco; tempi che secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero aggirarsi intorno ai 20-30 giorni.