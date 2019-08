L'International Champions Cup dei bianconeri arriva alla sua conclusione. La Juventus affronterà l'Atletico Madrid stasera alle ore 18.00,nell'ultima grande sfida di prestigio dell'estate. Di nuovo di fronte dopo diversi mesi dal doppio spettacolare confronto in Champions League, sarà questa volta palcoscenico della sfida la Friends Arena di Solna, a Stoccolma.



DOVE VEDERE - La partita dei bianconeri nell’International Champions Cup sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Sportitalia (anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente). LIVE anche qui su ilBiancoNero.com.