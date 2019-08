La Juventus è tornata ad allenarsi, dopo il giorno di pausa post Parma. La squadra è stata divisa in due gruppi, tra chi ha giocato sabato e chi no, differenziando così il lavoro tra scarico e carico - preparazione atletica per i secondi. La sessione si è conclusa poi con una parte di possesso palla, una di partitella e, infine, la lotteria di esercitazioni di tiro in porta. Domani mattina i bianconeri sono attesi nuovamente in campo alla Continassa.