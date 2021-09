Ci saranno. E poi gli infortunati: Ramsey, Kaio Jorge e Arthur. Questa è la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che in questi giorni avrà pensato, immaginato, riflettuto su come dovrà cambiare la Juventus in queste partite che ora arriveranno, a partire dalla trasferta di Napoli dove i bianconeri sono chiamati a fare una grandissima prestazione. Ma ci sarà tempo per vedere e valutare, soprattutto per studiare. Non per lavorare, purtroppo: le nazionali hanno portato via ad Allegri ben 16 giocatori. E oggi alla Continassa sarà un ritrovo tra pochi intimi.