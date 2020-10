4









Oggi la lista. A poche ore dalla chiusura del mercato il club bianconero dovrà ufficializzare la lista dei giocatori scelti per disputare i gironi di Champions League. Sono 22 i calciatori che ne faranno parte. I tanti partenti degli scorsi giorni - Rugani, De Sciglio, Douglas Costa e così via - hanno in parte risolto il problema esuberi, sia a bilancio sia in questa rosa ristretta. E con la cessione di due giocatori, la Juventus nell'ultimo giorno di mercato ha liberato due posti, così Pirlo riuscirà a inserire nella lista Uefa il giovane Gianluca Frabotta. Il terzino potrà debuttare anche in Champions League.



CHI STA FUORI - Le regole stringenti europee, però, costringono comunque la Juventus a un taglio. Chi sta fuori? Al momento Sami Khedira. Fuori dal progetto tecnico di Pirlo e della Juve, non ha però trovato l’accordo con il club bianconero per la risoluzione del contratto ed è rimasto a Torino. Sarà utilizzabile in Serie A, ma non in Europa. Ci sarà Frabotta, viste le cessioni, altrimenti sarebbe stato il probabile escluso: non poteva infatti essere inserito nella lista B, che comprende tutti i giocatori bianconeri nati dopo il 1° gennaio 1999, perché fatto parte della Juventus per un periodo ininterrotto di due anni dal 15° anno di età in avanti. L'unico Ctp sarà invece Pinsoglio, visto il mancato ritorno di Kean.