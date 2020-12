È attesa per oggi la sentenza del Giudice Sportivo in merito alla conseguente squalifica dopo l'espulsione rimediata da Alvaro Morata. Secondo quanto trapelato nelle ore successive al match contro il Benevento, l'arbitro Pasqua ha sventolato il cartellino rosso in faccia all'attaccante spagnolo, dopo il triplice fischio, perché questi avrebbe definito "imbarazzante" il rigore non concesso per l'intervento con Alessandro Tuia dentro l'area campana. In giornata, quindi, si saprà per quante giornate Morata sarà costretto a stare fermo ai box. È quasi certo, comunque, che non scenderà in campo nel Derby della Mole di sabato.