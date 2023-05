Fagioli sotto i ferri. Oggi Nicolò si opera perché nella notte di Siviglia, in un durissimo contrasto a centrocampo con Gudelj, ha riportato la frattura della clavicola destra. Al JMedical negli ulteriori approfondimenti sono state verificate le sue condizioni e le paure si sono fatte realtà. Si è conclusa così nel peggiore dei modi la sua stagione e i tempi di recupero non saranno brevi: sicuramente non inferiori ai due mesi.