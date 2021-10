Oggi si terrà l’assemblea degli azionisti della Juventus. Appuntamento alle 10.30, all’Allianz Stadium, dove sul tavolo ci sarà l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021, che ha registrato una perdita di 210 milioni, dopo il rosso di 90 milioni del 2019-20. Come scrive la Gazzetta: "Nella parte straordinaria, i soci saranno chiamati a dare il via libera all’aumento di capitale da 400 milioni, la seconda operazione di equity dopo quella da 300 milioni a cavallo tra il 2019 e il 2020. L’azionista di riferimento Exor ha già versato, a titolo di anticipo, 75 milioni dichiarando il suo impegno a sottoscrivere la quota di sua competenza (63,8%), mentre un pool di banche garantirà la copertura dell’eventuale inoptato a valle delle adesioni dei soci di minoranza. L’aumento di capitale, destinato alla copertura del debito e al supporto del piano 2019-24 (rivisto nel segno della sostenibilità finanziaria), verrà finalizzato entro fine anno".

L'aumento di capitale servirà al club bianconero per ripianare i debiti presenti e futuri, visto che prevede di registrare una perdita significativa anche per l’esercizio in corso: infatti, sono stati quantificati in complessivi 320 milioni i danni diretti e indiretti provocati dall’emergenza pandemica sui conti della Juventus.