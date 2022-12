. Una giornata più che importante, quella di oggi, per la: tra poche ore - e precisamente dalle 10.00, all'Allianz Stadium - si svolgerà infatti l', chiamata ad approvare ilal 30 giugno 2022, che registrerà un passivo marcato. Se ne parla da settimane, se ne parla con ancora maggior insistenza dal 28 novembre scorso, data che ha segnato uno spartiacque nella storia del club bianconero con le dimissioni in massa dei membri deltra cui il presidente Andrea Agnelli, già sostituito da Gianlucacon Maurizionel ruolo - probabilmente momentaneo - di direttore generale.Con questo termine si intende l'organo deliberativo di una società di capitali, come appunto la Juventus. I suoi compiti principali riguardano per esempio l'approvazione del bilancio e l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Sostanzialmente, quindi, l'Assemblea rappresenta le istanze della proprietà, ossia appunto degli azionisti.Per quanto riguarda la Juventus, gliper l'appuntamento odierno sono molti:1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998; 2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.3) Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028”.4) Nomina di un amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione.5) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie