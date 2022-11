La Juve non va subito in vacanza. Oggi, infatti, Massimiliano Allegri e un piccolo gruppo di giocatori rimasti a Torino dopo le convocazioni con le varie nazionali si alleneranno a Vinovo. La Continassa, infatti, è sede degli allenamenti per il Brasile, così i bianconeri andranno nel centro sportivo delle giovanili. Chi ci sarà? Presenti i portieri Carlo Pinsoglio e Mattia Perin, il difensore Daniele Rugani, il centrocampista Manuel, che ha declinato la convocazione in Nazionale per motivi personali e gli attaccanti Matias Soulé e Moise Kean. Gli infortunati, da Paul Pogba a Mattia De Sciglio, passando per Aké e Kaio Jorge, proseguiranno nella loro attività di recupero. La Juve si allenerà sino a venerdì (compreso), poi il libera tutti sino al 6 dicembre, ricorda Tuttosport.