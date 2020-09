Il centrocampista tedesco, reduce dall'ennesimo infortunio stagionale, sta recuperando e allo stesso tempo provando a 'reintegrarsi' tra gli uomini a disposizione di Andrea Pirlo.E per quei 6 milioni netti annui che guadagna, 12 circa lordi. Eppure, dalle ultime in arrivo alla Continassa, l'ex Real Madrid è stato riaccolto parzialmente nelle grazie juventine. Staremo a vedere.Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Coach Pirlo, e dopo l’amichevole di domenica mattina contro il Novara, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio alla Continassa per iniziare la settimana di lavoro. Ed è una settimana molto significativa, perché si concluderà, domenica sera, con il via del campionato bianconero, all’Allianz Stadium contro la Sampdoria (ore 20.45). Il gruppo (con cui parzialmente ha lavorato Sami Khedira) ha lavorato questo pomeriggio prima sulla parte atletica e poi sul possesso palla, per concludere con una partitella.