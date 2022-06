Come racconta Gazzetta, oggi Cherubini incontrerà la dirigenza dell’Atletico per parlare del riscatto dell’attaccante spagnolo e capire se ci sono i margini per rinegoziare l’accordo. Morata è arrivato alla Juventus due estati fa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I bianconeri hanno già speso 20 milioni in queste due stagioni e dovrebbero aggiungerne altri 35 per trattenerlo, perché questa è la cifra stabilita con gli spagnoli.