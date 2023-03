Dal sito dellaNella serata di lunedì 27 marzo saranno due le partite che coinvolgeranno i bianconeri impegnati in Nazionale.Entrambe le gare si giocheranno alle ore 20:45.La Francia di Adrien Rabiot, dopo il poker rifilato all'Olanda all'esordio, giocherà il suo secondo match del girone di qualificazione in trasferta contro l'Irlanda.Sfida lontano dalle mura amiche anche per la Serbia di Dušan Vlahovic che, a Podgorica affronterà in un derby tutto balcanico il Montenegro. Un derby che potrebbe valere l'allungo nel girone G delle qualificazioni a Euro 2024.GLI APPUNTAMENTIIrlanda - Francia --> 27/03 - ore 20:45Montenegro - Serbia --> 27/03 - ore 20:45