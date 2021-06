Oggi è un giorno importantissimo in casa Juventus. Il giorno del vertice mercato con Allegri protagonista. Il primo summit vero e proprio della seconda avventura bianconera per il tecnico, che riparte dalle proprie idee e dai suoi pupilli per riportare la Juve in vetta al campionato. E non solo. Oggi incontrerà la dirigenza in sede per fare il punto sul mercato, anche se nel frattempo ha già cominciato a ricostruirsi lo spogliatoio, chiedendo le conferme di tutti i suoi fedelissimi.



LA SITUAZIONE - Massimiliano Allegri si è goduto qualche giorno di relax dopo il ritorno, ma da oggi si torna al lavoro per mettere tanti tasselli al proprio posto già prima dell'Europeo. Allegri ha le idee chiare su chi deve arrivare ma anche su chi deve restare: c'è il rinnovo di Chiellini solo da formalizzare, c'è la conferma di Morata e c'è anche la permanenza di Dybala tra i paletti del tecnico livornese, che vuole mantenere lo zoccolo duro dello spogliatoio, anche per aiutare i nuovi a entrare in modalità allegriana e bianconera. Come riporta la Gazzetta, Chiellini non è mai stato così vicino a lasciare la Juventus come in questa stagione, ma il ritorno di Max ha cambiato tutto. Così un rinnovo che non era affatto scontato è diventato una formalità. E così farà l’ultimo anno da giocatore. Con lui ci sarà Bonucci, perché Max e Leo si sono già parlati e il tecnico ha incassato la totale disponibilità del capitano in seconda. E Allegri ha anche un ottimo rapporto anche con Szczesny, che considera bravo e affidabile, così ha frenato un poco su Donnarumma, non considerandolo una priorità, semmai un'occasione da sfruttare senza però intaccare i rinforzi in altri reparti.



MERCATO - Di questo e di molti altri nomi si parlerà nel vertice di oggi, con un paio di temi chiave: centrocampo e prima punta. Nel caso del primo settore, quello da rinforzare assolutamente, Allegri vuole rimettere al centro Bentancur, che considera incedibile e su di lui punta per ricostruire. Al suo fianco uno tra Locatelli e... Pjanic, che riporterebbe volentieri a Torino: i due sono sempre stati in contatto e si sono sentiti anche in questi giorni. I sì di massima ci sono, poi ci vuole la trattativa con il Barcellona, che ha già preso Wijnaldum. L'altro, l'attacco, ha sia idee in entrata, sia pensieri per le uscite, una su tutte: Cristiano Ronaldo. In attesa di conoscere i pensieri sul suo futuro, che indirizza il mercato e può liberare tanto spazio nel monte ingaggi per un top, tra attacco e centrocampo. Intanto, molto quasi tutto ruoterà intorno a Dybala.