La prima della Juve di Andrea Pirlo. Non è un'amichevole ufficiale, però è la prima volta che la squadra scenderà in campo guidata dal nuovo tecnico. Sfida in famiglia, al di fuori del quotidiano allenamento, per iniziare a preparare il debutto con la Samp, datato domenica 20 settembre. La prima vera amichevole è prevista per il 12 o 13 settembre, ma questa mattina alla Continassa contro la Juventus Under 23 va in scena un test interessante. Per Andrea Pirlo e per la Juventus B di Lamberto Zauli, promosso dalla Primavera. Come sottolinea Tuttosport, sarà il centrocampo a fornire gli spunti di maggior interesse, visto che Pirlo avrà a disposizione due titolari come Arthur e Bentancur e un Ramsey voglioso di riscattarsi.