Non solo West Ham. Suin uscita dalla Juventus c’è anche l’interesse del Nizza, che qualche giorno fa ha affidato la squadra all’italiano Francesco Farioli. Più indietro Everton e Marsiglia.Intanto, il centrocampista svizzero è oggi al JMedical: parte la nuova stagione anche per lui. Al momento bianconera. In futuro chissà...