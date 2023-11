Giorni fondamentali in casa bianconera. Cristiano Giuntoli è al timone di questa Juve e per cambiarne presente e futuro ha iniziato una politica di rinnovi contrattuali che fisserà i giocatori più importanti della rosa di Allegri, ma soprattutto alleggerirà l'impatto a bilancio, soprattutto per gli ammortamenti.- Prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028, spostando l'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2026, firmato a poco meno di 3 milioni di euro netti annui bonus compresi. E il nuovo accordo che sarà ufficializzato farà salire lo stipendio a oltre i 3,5 milioni di euro netti annui, anche qui bonus compresi. Ma come diminuiscono i costi a bilancio? Il nodo è l'ammortamento: il costo storico di Locatelli al 31 dicembre 2022ì era di 28,3 milioni di euro (non è escluso che al 30 giugno siano scattati altri bonus) con un costo ammortamento di circa 6 milioni di euro. Al 31 ottobre 2023 di conseguenza il valore residuo del suo cartellino era di 16,1 milioni di euro e con il rinnovo di contratto il costo ammortamento annuo (sempre al netto di eventuali altri bonus maturati) scenderà a circa 3,5 milioni di euro a stagione.